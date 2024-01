Lazio, Lotito chiama un sacerdote per far benedire la squadra. A Riyad invece aveva portato una maga

La Lazio si affida alle benedizioni divine. Ieri Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertá Onlus, è stato a Formello, ha benedetto tutti i calciatori biancocelesti all'ingresso del centro tecnico. Lo racconta questa mattina Il Messaggero e diverse foto sul web testimoniano il fatto.



Lotito non è nuovo a questo tipo di iniziative. In passato, grazie soprattutto alla nota figura di Suor Paola e della sua associazione di beneficienza So.Spe., in diverse occasioni il club ha dimostrato sensibilità verso tematiche di tale genere religioso. In questo caso si tratta di tutt'altra situazione, utile comunque per sottolineare una volta in più il lato spirituale del patron biancoceleste. La benedizione della squadra arriva a due giorni dal big match contro il Napoli. La speranza di molti laziali è che la religione si riveli più efficace della magia. Sempre Il Messaggero infatti ha raccontato anche della presenza di una maga a Riyad nell'hotel dove alloggiava la squadra di Sarri. Visto il risultato probabilmente l formule magiche non hanno funzionato.