Lazio, Lotito in pressing su Sarri: stasera l'incontro decisivo

Ore calde in casaper il ritorno diLe intenzioni del club sono di arrivare a una firma il prima possibile. Sarri però vuole garanzie. E anche di questo si parlerà stasera.Se Sarri-bis sarà. Servirà confermare diversi big e rinnovare invece il resto della rosa secondo le indicazioni dell'allenatore ex Juve e Napoli. Proprio la mancata condivisione delle scelte di mercato era stata una delle ragioni che avevano accompagnato l'addio di Sarri alla Lazio nel 2024. Non dovranno più ripetersi determinate situazioni che in passato hanno incrinato i rapporti dentro e fuori lo spogliatoio eL'incontro di stasera sarà chiarificatore soprattutto in questo senso. La parte economica non è un problema:Ma a Sarri questo interessa il giusto. Vuole capire quali saranno le intenzioni del club per aprire il nuovo ciclo. Se sarà convinto dirà sì, altrimenti niente da fare. A prescindere da altre offerte. L'Atalanta infatti, che avea sondato anche lei il mister toscano per il dopo Gasperini, si sta orientando su altri profili (Motta, Tudor, Pioli o Palladino i candidati).

Da Bergamo fanno sapere che non aspetteranno più la risposta di Sarri. E in realtà non lo farà neanche la Lazio. La società biancoceleste vorrebbe dare l'ufficialità dell'addio di Baroni contestualmente all'annuncio del nuovo allenatore. In caso di fumata nera con Sarri, i, con il primo in vantaggio e già contattato in questi giorni., appena dimessosi dalla Fiorentina.