Multa con diffida per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è stato multato di 10mila euro per lo scontro verbale con Irrati nel primo tempo di Lazio-Torino (che la società aveva negato). Il n.1 biancoceleste si sarebbe rivolto "con toni irriguardosi" al direttore di gara, reo di aver appena concesso il calcio di rigore a Belotti, poco prima della fine del primo tempo.



LA POSIZIONE DELLA LAZIO - Come riporta il Messaggero, la società sarebbe "esterreffata" per il provvedimento punitivo, che andrebbe a colpire "il solo sguardo" di Lotito nei confronti di Irrati.