Lazio, Lotito presenta il progetto del Flaminio al Campidoglio: ecco i dettagli dell'opera

Dopo il rendering del, arrivano anchesulle scrivanie del. Ne parla oggi Repubblica, facendo il punto della situazione sull'andamento dell'iter. Laper portare avanti il progetto di ristrutturazione dello stadio, che nelle idee del presidente biancoceleste dovrebbe diventare la nuova casa del club,A dicembre scorso il patron laziale aveva presentato al Sindaco di Roma, Roverto Gualtieri, e all'Assessore allo Sport, Alessandro Onorato, il progetto grafico del nuovo Stadio Flaminio e aveva ricevuto il plauso delle istituzioni. Ora con le, con dati e approfondimenti dei vari dettagli del progetto, depositate in Comune potrebbe partire a breve la Conferenza dei Servizi, che ne giudicherà la fattibilità.

Come già raccontato più volte negli ultimi mesi,. L'intenzione è quella di riorganizzare gli spazi interni e estern aggiungendo recinzioni e strutture commerciali, come bar, negozi, palestre e anche un centro medico., oltre che la struttura in sé. Nel progetto di Lotito infatti sono spiegate anche le soluzioni per il traffico, i parcheggi e anche la ridistribuzione delle aree verdi circostanti l'attuale Flaminio, che inevitabilmente verrebbero interessate dalle opere infrastrutturali necessarie. Il costo complessivo di questo investimento è stimato indei quali, tra investimento privato e cifre mutuate, solo 24 milioni sarebbero provenienti da contributi pubblici. Da questa operazione la Lazio conta di ottenere ricavi tali per cui potrebbe garantirsi di chiudere sempre in attivo il bilancio annuale.