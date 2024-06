Getty Images

Lazio, Lotito si muove per Soulé: la valutazione della Juventus

22 minuti fa

1

La Lazio lavora con la Juventus per Matias Soulé. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente biancoceleste Claudo Lotito ha intenzione di regalare un colpo importante per rinnovare il reparto offensivo in dote al nuovo tecnico. Il patron della società capitolina sta parlando personalmente con la dirigenza bianconera per impostare un affare, in ogni caso estremamente complesso.



Sia per la concorrenza (con la Roma che, a più riprese, ha sondato l’interesse del giocatore tramite il suo entourage, così come il West Ham) sia per la valutazione importante fatta dalla società piemontese: il classe 2003 argentino, con passaporto italiano, infatti, viene valutato attorno ai 25 milioni di euro. Per questi motivi, la Lazio sta studiando una formula, insieme alla Juventus, che possa accontentare tutte le parti. La situazione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane.