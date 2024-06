Juventus, il West Ham su Soulé

Getty Images

. La dirigenza della Vecchia Signora, con a capo Cristiano Giuntoli, si sta già muovendo per dirimere tutte le situazioni sia in uscita che in entrata, così da formare la rosa più competitiva possibile all’ex Bologna che si giocherà le proprie carte su più fronti, compresa quella Champions League che la Juventus tornerà a giocare dopo un anno di assenza.Il reparto offensivo, in particolar modo, sarà oggetto di una rivoluzione da parte del club piemontese. Tra i possibili sacrificabili figura anche il profilo di Matias Soulé, talentuoso esterno offensivo argentino valutato 30 milioni di euro dalla Juventus e di ritorno dall’annata – culminata con la retrocessione - in prestito al Frosinone.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,(oltre alla Roma)