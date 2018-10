Doppia sfida, la Lazio affronterà a stretto giro Marsiglia e Inter. Un doppio confronto importante, il responsabile del marketing, Marco Canigiani, ha raccontato l'affluenza ai microfoni della radio ufficiale del club, Lazio Style Radio: “Per la sfida in trasferta con l’Olympique Marsiglia c’è stato un incremento delle vendite nel weekend e stiamo sui 500 tagliandivenduti finora. Il picco però si è registrato per la prossima di campionato in casa contro l’Inter. Per la gara dell’Olimpico siamo arrivati a 10mila tagliandi venduti e oggi si supererà quota 30 mila presenze. Speriamo che ci sia una crescita ulteriore, si gioca di lunedì sera e tutte le attenzioni saranno rivolte su quella partita. Per la gara con i nerazzurri sono previste delle nuove attività in campo ed in tribuna che saranno presentate a breve e, inoltre, lanceremo nuove iniziative anche per le prossime gare della Lazio. Lunedì la squadra scenderà in campo con i nostri tifosi: i sostenitori che hanno scattato una foto negli stand appositi allo Stadio Olimpico e coloro che hanno inviato una loro foto, saranno presenti sulle maglie da gioco dei calciatori biancocelesti che affronteranno l’Inter. Sui numeri delle casacche, infatti, sono state stampate tutte le foto ricevute”.