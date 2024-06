Lazio, Nani (dirigenza Udinese): "Non nego di aver parlato con Lotito di Samardzic"

Getty Images

Non posso negare di aver parlato con Lotito, è stata una chiacchierata per capire lo stato della situazione. Samardzic piace alla Lazio e lo ha nel mirino da qualche tempo, già da quando era in trattativa con l’Inter. E’ stato un confronto complessivo per fare il punto. Non è detto che porti a una cessione: siamo contenti del ragazzo e sappiamo che può ancora migliorare tantissimo.

è il grande obiettivo dellaper la trequarti. Con l’c'è stato un'incontro nei giorni scorsi e a confermarlo è stato oggi il Group Technical Director del club friulano,. Un colloquio interlocutorio, nulla di decisivo, servito a capire quali margini di manovra ci sono nella trattativa. Ai microfoni di TV12 il dirigente della società di Udine ha dichiarato:

Il prezzo fissato dall'Udinese per il cartellino del centrocampista serbo è di 25 milioni. Tra bonus e parte fissa si può scendere fino a 20, ma la Lazio al momento non si è spinta oltre i 15. Servirà quindi uno sforzo economico in più da parte di Lotito. Anche l'ipotesi di inserire una contropartita (Basic, Akpa Akpo o Cancellieri i nomi sul tavolo) non ha raccolto grandi entusiasmi tra i friulani, che preferirebbero monetizzare al massimo. La pista per la Lazio resta quindi aperta, ma anche complicata da percorrere.