Non solo i soliti nomi come Mihajlovic, oppure Sarri, o magari la sorpresa Italiano. Spunta anche un allenatore molto legato a José Mourinho per il futuro della panchina della Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport attenzione ad André Villas-Boas, il cosiddetto Special Two. Liberatosi dal Marsiglia a inizio febbraio, il tecnico portoghese è in cerca di squadra e il club biancoceleste starebbe valutando anche il suo profilo.