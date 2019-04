La Roma trolla la Lazio. Oltre al danno della sconfitta durissima maturata contro il Chievo già retroscesso, nel giorno del Natale di Roma anche la beffa social per i colori biancocelesti. La Lazio ha twittato gli auguri alla città eterna senza mai nominarne il nome, un chiaro modo per evitare di nominare i rivali cittadini: "A te che ci hai donato l'onore di essere la tua Prima squadra: Auguri, Caput Mundi".



LA RISPOSTA SOCIAL - Il piccolo "schiaffo" social è stato evidentemente notato, la Roma ha affidato la risposta ad un tweet: «63 orizzontale, quattro lettere: La Capitale d’Italia». Nell'immagine si vede un cruciverba compilato in maniera impropria. 4 lettere, al posto di Roma "Caput Mundi". Un chiaro riferimento al tweet della Lazio.