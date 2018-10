IL TABELLINO

. Inzaghi chiedeva una scossa e invece il primo tempo è apparso la copia della brutta recita contro la Roma: squadra fiacca, sempre ultima sulla palla, sempre perdente nei contrasti. Eintracht in vantaggio dopo quattro minuti con una capocciata dello spilungone(difensore di maglia, attaccante aggiunto di fatto) dopo un salto a vuoto di Milinkovic, pareggio laziale al 23’ con una bella tramafacile facile col piattone e come domenica scorsa secondo gol degli avversari a stretto giro, cinque minuti, timbrato dama soprattutto da Wallace che ha bucato il pallone lavorato poi da Haller e Gavinovic.Nomi poco popolari, ma sembravano marziani. Lazio in bambola, lenta, imprecisa nel palleggio, avvitata in se stessa. Si dava da fare Correa, ma dribblomane all’eccesso, falloso persino Leiva,. Immagino il furore di Inzaghi nello spogliatoio. Verso orecchie sorde, però. Al rientro in campo Lazio col 4-4-1, ma non si scompone. In aperturaa conclusione di un contropiede di Haller a difesa scoperta., vecchia conoscenza del nostro campionato (Napoli, Carpi, Chievo). Ciao Lazio, in undici contro nove i tedeschi giocherellano contro un avversario che sogna solo il fischio finale., contro una squadra di metà classifica ma col titolo di Campione di Coppa dopo avere battuto il Bayern lo scorso maggio. Formazione veloce, grintosa nel suo magnifico stadio allestito da un bravissimo coreografo, con Haller che pareva bravo come il omonimo Helmut, romanista e juventino degli anni 60/70.. Scatti a ripetizione, rincorse: nel finale ho pensato “ma chi te lo fa fare, c’è la viola alle porte. Ma io credo che Ciro si dannerebbe l’anima anche in una partitella di cortile.Marcatori : 4' pt, 48' st Da Costa (E), 23' pt Parolo (L), 28' pt Kostic (E), 7' st' Jovic (E)Assist: 4' pt de Guzman (E), 23' pt Correa (L), 28' pt Gacinovic (E)Eintracht (4-4-2): Trapp; Da Costa, Hasebe, Russ, Falette; Gacinovic, de Guzman (42' st Stendera), Torro, Kostic (33' st Tawatha); Haller, Jovic (23' st Rebic). All. HütterLazio (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Basta, Parolo, Leiva (31 st Luis Alberto), Milinkovic (19 st Berisha), Durmisi (18' pt Lulic); Correa; Immobile. All. InzaghiArbitro: Serdar Gözübüyük (NED)Ammoniti: 21' pt de Guzman (E), 23' Trapp (E), 36' pt Basta (L), 46' pt Russ (E), 34' st Kostic (E), 36 st Immobile (L)Espulsi: 48' pt Basta (L), 14' st Correa (L)