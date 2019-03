Al termine di Lazio-Parma, il coordinatore dello staff medico, Fabio Rodia, ha fatto il punto sulla situazione in infermeria a Lazio Style Channel: "Abbiamo rimesso in campo tutta la rosa, è rimasto fuori solo Berisha che però, approfittando della sosta, porterà a termine un programma di miglioramento della forma fisica, lo rivedremo in gruppo questa settimana stessa. Abbiamo avuto il momento critico in occasione della partita di Genova, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo riportato la squadra al completo. Questa per noi è una soddisfazione, il mister ora ha le sue armi al completo. Ci aspetta un periodo tosto, avremo un programma intenso, un'agenda piena e ci avviamo a un periodo di cambiamento climatico. Questo ci porterà alla necessità di dover adottare i giocatori a questa situazione per garantire un buon livello di forma fino alle ultime partite del campionato”.