Getty Images

Lazio, Pedro: "Resto un altro anno. Non vedo l'ora di iniziare il ritiro"

20 minuti fa



Pedro conferma che resterà alla Lazio fino alla fine del proprio contratto. Dopo le voci di addio dei mesi scorsi, poi smentiti dalle notizie che sono rimbalzate a fine maggio, stavolta è stato lo stesso calciatore spagnolo a chiarire la propria posizione. Il campione ex Barça, Chelsea e Roma ha rotto il silenzio con un'intervista rilasciata in patria ai microfoni di El Dia. L'attaccante della Lazio ha confermato che ci sono stati interessamenti da parte di altri club, ma che intende comunque prima chiudere al meglio la propria avventura a Roma con i biancocelesti:



"Di offerte dalla Spagna ce ne sono state alcune. In questo momento però è complicato pensare di trasferirsi. Mi piacerebbe comunque ritirarmi nel mio paese. Giocherò però un altro anno alla Lazio e la verità è che non vedo l'ora di iniziare il ritiro, tra poche settimane. Mi alleno più che posso, soprattutto nei pomeriggi, per partire subito bene, con molta forza, nella preparazione alla prossima stagione". Alla soglia dei 37 anni, Pedro sarà l'elemento di maggior esperienza insieme a Immobile nello spogliatoio l'anno prossimo. In campo ruoterà nelle posizioni sulla trequarti nel 4-2-3-1, insieme a Zaccagni, Isaksen, il nuovo arrivo Tchauona e gli altri nuovi innesti che la società ha in mente di fare.