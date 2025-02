Lazio, prove di pace con Pellegrini: ieri gli agenti a Formello

Getty Images

Segnali di disgelo in casasulla questione. Il terzino sinistro è stato messo ai margini della rosa, ufficialmente per scelta tecnica. Fuori dalla lista per la Serie A e anche per l'Europa League per alcuni attegiamenti che non sono piaciuti a Baroni - come lo stesso allenatore ha lasciato intendere - il classe '99 potrebbe essere impiegabile al momento solo in Coppa Italia il 25 febbraio contro l'Inter. L'allenatore comunque ha anche dichiarato che c'è ancora la porta aperta per lui. Il regolamento infatti dà la possibilità di effettuare dei cambi in corsa nella lista, entro fine marzo.

Proprio per provare a riportare serenità tra le parti, ieri, racconta il Messaggero,Margini per un reintegro ci sarebbero, ma se si concretizzerà non sarà comunque una cosa che avverrà in tempi brevi. Al momento infatti Baroni è soddisfatto delle sue scelte e preferisce tutelare l'integrità del gruppo e dello spogliatoio. L'impressione è che servirà molto impegno da parte di Pellegrini per riconquistarsi il posto. Nel frattempo il club studia anche il futuro del calciatore in vista del prossimo anno. Formalmente deve ancora versare alla Juventus i 4 milioni di riscatto obbligatorio concordati nell'estate del 2023. In estate poi sarà valutata una sua permanenza o meno.