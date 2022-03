Il futuro di Francesco Acerbi con la Lazio resta un rebus. Rientrato a Cagliari da titolare dopo due mesi di stop, il centrale ha sfoggiato una prestazione di alto livello ma il rapporto con i tifosi continua a latitare. Il centrale azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2025, ma questa situazione potrebbe far concludere anticipatamente il suo lungo rapporto con il club capitolino. Come riporta Il Messaggero in caso di addio l’opzione più probabile è il Milan.