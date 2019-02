Luis Alberto tira un sospiro di sollievo: nessuna problematica muscolare evidenziata dagli esami in Paideia. E si rilassa con console e joypad: le sue giocate cerca di riproporle anche sul celebre videogioco di calcio Fifa. La sfida tra la sua Lazio e il Barcellona si conclude in goleada, 8-1, con lo stesso spagnolo autore di una tripletta, Milinkovic e Immobile di una doppietta, Correa di un gol.



LUIS ALBERTO - Un mago anche alla Playstation, e non c'è dubbio che Immobile raccoglierà la sfida: il centravanti è un appassionato, non vorrà di certo sfigurare di fronte a chi gli fornisce assist dal vivo. Stavolta il passaggio è virtuale, di certo Ciro farà di tutto per trasformarlo in rete e rispondere con un'altra super performance.