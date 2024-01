Lazio, ritiro ad Auronzo a rischio: problemi a uno dei sistemi di sicurezza dell'albergo

Continua l'incertezza sulla meta estiva del ritiro della Lazio. Auronzo di Cadore negli ultimi 16 anni è stato il fulcro delle preparazioni pre-stagionali dei biancocelesti, ma da un po' di tempo si sono registrate frizioni e incrinature nel rapporto tra il club, la società organizzatrice e il comune della provincia di Belluno. L'ultimo è emerso proprio in questi giorni e lo riporta stamattina il Corriere dello Sport: l'albergo in cui abitualmente la squadra e lo staff hanno sempre soggiornato ha dei problemi con il sistema di sicurezza antincendio e non sarebbe così scontata la risoluzione in tempi rapidi.



Sono allo studio delle soluzioni alternative, ma al momento l'unica altra struttura adeguata a rispondere alle esigenze logistiche per ospitare la Lazio sarebbe a 20 kilometri di distanza dal campo Zandegiacomo, dove si svolgono gli allenamenti. Ad oggi quindi resta viva l'ipotesi di abbandonare la località alle pendici delle Tre Cime di Lavaredo. In passato erano già sorte problematiche relative alla manutenzione del campo, alla possibilità di organizzare eventi per i tifosi in concomitanza del ritiro stesso e, soprattutto, a questioni economiche legate all'indotto che una squadra di Serie A può generare per l'intera comunità ospitante. Questioni a cui la Media Sport Event, società che cura l'intera organizzazione del ritiro estivo della Lazio, è riuscita a trovare compromessi e soluzioni. Questa volta, data la natura tecnica della problematica, potrebbe non bastare.