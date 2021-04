Uno dei tanti dati che presi in esame spesso riguardo alla Lazio di Simone Inzaghi è l'età media della rosa. Molte volte si è detto che i biancocelesti avevano l'età media più alta della Serie A, ma come riporta stamani Il Messaggero prendendo spunto da una statistica Cies, il dato è diventato ancor più ingente. Prendendo in esame i cinque campionati top, la Lazio si ritrova al primo posto per l'età media dei calciatori utilizzati da Inzaghi, esattamente 29,4 anni. Sul podio seguono il Crystal Palace in Premier League con 29,2 e il Cadiz in Liga con 29,1. Scendendo di un gradino sotto il podio procedono insieme a quota 28,8 Eibar (Liga), Burnley (Premier League) e Benevento, prossimo avversario proprio della Lazio in Serie A.