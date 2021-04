Come annunciato dal Panathinaikos Chicago, formazione della National Premier Soccer League (quarta divisione calcio statunitense), Djibril Cissé sarà un nuovo calciatore del club.

Dopo aver annunciato il ritiro per ben due volte, con in mezzo una piccola e particolare parentesi al Vicenza, l'ex punta biancoceleste ha deciso di interrompere la nuova carriera di deejay e riprovare le emozioni del campo, seppur a livello semi-professionistico.