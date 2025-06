Lazio, Sarri è a un passo: pronto un biennale con opzione

dopo le dimissioni arrivate nel marzo 2024, in seguito alle quali la società biancoceleste aveva optato per Igor Tudor prima e per Marco Baroni poi. L'ex allenatore di Empoli e Napoli tra le altre aveva infatti già guidato la formazione capitolina tra il 2021 e il 2024.- Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano,per un contratto che sarà valido per due anni, con opzione per il terzo nel caso del raggiungimento della qualificazione alla UEFA Champions League in uno dei due anni: "Maurizio Sarri è in procinto di diventare il nuovo allenatore della Lazio, come riportato ieri in esclusiva., ottenere la firma e farlo tornare al club".

- Sarri aveva lasciato la Lazio nella seconda parte della stagione 2023/24, venendo sostituito dal già citato Igor Tudor - attualmente ancora alla guida della Juventus. Sulla panchina biancoceleste, il tecnico classe 1959 ha collezionatodietro ai soli Simone Inzaghi (197), Dino Zoff (176) e Delio Rossi (152).