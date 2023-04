Le polemiche di Luis Alberto per la sostituzione a Monza sono già acqua passata per Sarri. Per la sfida di sabato contro la Juve l'allenatore della Lazio punterà ancora forte sul Mago, ormai diventato imprescindibile dall'inizio a centrocampo.



Come spiega oggi Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma, per lo spagnolo è cambiato tutto in pochi mesi. Dalla possibile cessione di qualche mese fa, con tanto di avallo dello stesso tecnico toscano, a una permanenza ormai praticamente certa anche per l'anno prossimo. Sarri non intende rinunciare ai colpi del numero 10, se questi continuerà a confermare il livello di rendimento attuale. Il contratto di Luis Alberto scadrà solo nel 2025. Di rinnovo ancora non si parla, ma sembra sempre più probabile che le sue promesse di ritorno a casa (che sia Cadice o Siviglia) vengano rimandate ancora per un po'.