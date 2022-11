L'allenatore della Lazio Mauriziosi è lamentato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta sul campo delche è costata ai suoi l'eliminazione dall'Europa League:"A parte che quando abbiamo battuto il centro era il ventitreesimo, siamo stati cinque minuti fermi. Vorrei avere un'idea del tempo effettivo che è stato giocato da quell'episodio alla fine, perché avremo giocato quattro cinque minuti effettivi, quindi...".- "Abbiamo avuto un atteggiamento buono per tutta la partita, non abbiamo concesso molto. Abbiamo creato 4-5 volte la situazione per mettere un giocatore davanti al portiere e non abbiamo segnato, siamo stati puniti per questo. Ho visto una squadra viva, determinata, pronta a lottare. E' una sconfitta a livello episodico, ma la squadra non mi ha deluso. A parte che quando abbiamo battuto il centro era il ventitreesimo, siamo stati cinque minuti fermi. Vorrei avere un'idea del tempo effettivo che è stato giocato da quell'episodio alla fine, perché avremo giocato quattro cinque minuti effettivi, quindi... Rimpianti? Abbiamo sbagliato una partita. A Graz abbiamo fatto un buon pareggio, in casa con gli austriaci se rimaniamo in parità numerica la portiamo in fondo. Purtroppo abbiamo sbagliato completamente la partita con il Midtjylland"– “Tiravano buste di piscio dalla tribuna dietro la panchina. Sulle decisioni arbitrali inutile parlare, sono palesi. Un loro giocatore ha fatto sette-otto falli da dietro su uno dei nostri ed è stato ammonito il nostro. Sull’azione del gol ci sono due falli: parte da sotto la panchina mia con un fallo su Cancellieri, poi Patric viene spinto addosso a Provedel. Era almeno da rivedere. Gli avversari hanno fatto i falli, noi siamo stati ammoniti. È una cosa che fa perdere tante energie”.