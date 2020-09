Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta: "Siamo solo all'inizio del campionato, ma quella di oggi è una partita che rispecchia due realtà vere del nostro campionato. Il successo di Cagliari ci ha dato grande spinta, oggi vogliamo vincere per dare seguito alla classifica, sapendo di affrontare un'ottima squadra. Mercato? La squadra è più lunga e più larga dell'anno scorso, per quello che ho visto è anche più forte ma abbiamo bisogno di tempo per l'inserimento dei nuovi, che potranno aiutarci. Mercato chiuso? Con l'arrivo di Pereira, sì. Il mercato si chiude con 6 inserimenti".