Prima sconfitta estiva per la Lazio. A Walsall contro l'Aston Villa finisce 3-0 per gli inglesi. Gli uomini di Sarri sono apparsi compassati e appesantiti sulle gambe. Non hanno mostrato la consueta fluidità in manovra complice anche la pesante assenza di Luis Alberto. La formazione di Birmingham ha avuto sempre il pallino del gioco in mano ed è sembrata nettamente più avanti di condizione atletica.



Aston Villa 3-0 Lazio

36'p.t. Watkins, 10's.t. McGinn, 84' Gila (aut)



Note: al 14' p.t. Provedel para il calcio di rigore di Watkins, concesso per un fallo di Romagnoli su Kamara