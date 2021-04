Tra un nome e l'altro, in ottica mercato spuntano tre nomi dalla Premier League per la Lazio. Si tratta più che altro di suggestioni a parametro zero, due delle quali difficilmente avvicinabili. Come riporta Il Corriere dello Sport, si tratta di David Luiz, classe '87 in scadenza con l'Arsenal, Thiago Silva, classe '84 in scadenza col Chelsea e infine Mamadou Sakho, classe '90 in scadenza col Crystal Palace.