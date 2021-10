Nel corso della sfida di Europa League fra la Lazio e l'Olympique Marsiglia il centrocampista offensivo dei biancocelesti, Mattia Zaccagni ha riportato un nuovo infortunio che in principio non l'ha costretto a lasciare il campo da gioco ma che, con il passare delle ore, si è rivelato più serio del previsto. Dopo un contrasto con Rongier, infatti, l'ex Verona ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro che sarà ulteriormente monitorato nei prossimi giorni ma che sicuramente lo terrà out dalla sfida di domani contro il Verona e che rischia di tenerlo fuori per circa un mese se gli esami daranno esiti importanti.



IL COMUNICATO

Lo staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-O.Marsiglia ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio dx. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività.