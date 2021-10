Seguono aggiornamenti...



Dopo la seduta mattutina destinata alla tattica per il reparto difensivo, la Lazio nel pomeriggio è tornata in campo a Formello. Dalle 16:00 largo al secondo allenamento di giornata, il terzultimo in ottica Inter. Si avvicina il big match contro i nerazzurri. Nonostante il ritorno allo stadio Olimpico di Inzaghi, sarà Sarri a voler prendersi la scena dopo un inizio di stagione abbastanza ad intermittenza. La seduta pomeridiana è iniziata subito con due ottime notizie. In gruppo, durante le esercitazioni tecniche, ci sono sia Zaccagni reduce dall’influenza che Immobile. Tra oggi e domani era previsto il rientro definitivo in gruppo dell'ex Scarpa d'Oro. Tabella di marcia al momento rispettata appieno.