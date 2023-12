Gianni Picchioni saluta la Lazio. Era uno dei fedelissimi di Sarri tra i collaboratori tecnici, avendo lavorato con l'allenatore toscano sia a Londra sia a Torino. Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, non è chiaro se si tratti di una decisione consensuale o unilaterale.



Picchioni di recente era stato inviato in sud America per andare a studiare possibili colpi di mercato. Aveva infatti assunto il ruolo di osservatore tecnico e di responsabile dello scouting l'estate scorsa. Si tratta quindi di una notizia inaspettata nel mondo biancoceleste.