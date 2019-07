La Lazio in pressing per Denis Vavro, difensore classe '96. Secondo quanto riferito da Sky Sport i biancocelesti avrebbero incontrato oggi l'agente del giocatore a Formello per limare gli ultimi dettagli e chiudere l'affare: il centrale, che firmerà un quinquennale, arriverà dal Copenaghen per 10,5 milioni di euro (9 fissi più 1,5 di bonus).