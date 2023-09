Alla vigilia di Lazio - Torino, dai media ufficiali biancocelesti arrivano le parole di Matias Vecino. Il centrocampista urugayano ha parlato così in vista di una partita che ha assunto contorni molto delicati per la squadra di Sarri, alla ricerca di punti per uscire dalla crisi di inzio stagione:



TESTA E TRANQUILLITA' - "Credo che si debba analizzare bene quali siano stati i problemi e poi andare a metterci mano, ma sempre con testa e tranquillità. Abbiamo iniziato male, ma c'è tempo per rimettere a posto la situazione. Non dobbiamo perdere la testa, iniziare dalle cose più semplice e poi pensare alle più complicate. Dobbiamo ritrovare la solidità avuta l'anno scorso al livello di squadra.



CONFRONTO - "Si parla sempre tra compagni e con il mister, anche quando le cose vanno bene. Ci si confronta per capire come migliorare. Quando le cose vanno male a maggior ragione è importante dare spazio al dialogo per capire cosa non sta funzionando. Accade in tutte le squadre, è una cosa normale".



PARTITA E RUOLO - "Il Torino è una squadra difficile per tutti. Lo dimostrano ogni anno in campionato. La passata stagione non siamo mai riusciti a vincere contro di loro e anche domani sarà una partita dura. Dovremo scivolare bene sul loro centrocampo per poterli contrattaccare. Io in carriera ho giocato in tante posizioni, ma ogni momento è diverso. Ora per esempio mi trovo meglio davanti alla difesa, ma il mister sa che sono a disposizione anche come mezzala. L'importante è che la Lazio vinca".