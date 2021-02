La Lazio ha ufficialmente dato il via alle prove tattiche anti Cagliari questo pomeriggio a Formello. In merito agli allenamenti dei giorni scorsi c’era una leggere preoccupazione circa le condizioni fisiche di Radu e Milinkovic. Il difensore romeno ha svolto un lavoro differenziato con gli scarpini agli ordini di mister Fonte per testare la coscia affaticata. Al momento, potrebbe rientrare tra i convocati, ma è alta la probabilità che rifiati domenica. In lizza per prendere il suo posto ci sono Hoedt e Parolo.



Buone notizie, invece, da Milinkovic. Intero allenamento per il serbo. Per il resto della formazione si procede verso la conferma dei titolarissimi contro il Cagliari. Quest’oggi piccolo allarme per Luis Alberto. Il Mago durante l'inizio della seduta si toccava spesso la pancia operata, ma per fortuna nessun problema visto che il ha portato a termine l'intero allenamento. Si è rivisto in campo anche Caicedo. Dopo il riscaldamento con i compagni l’ecuadoregno è stato seguito dal prof Fonte con un lavoro personalizzato.



CAPITOLO ASSENTI – Assente ancora Strakosha, il quale si sta curando il ginocchio dolorante come reso noto oggi dalla Lazio tramite un comunicato. Out poi Luiz Felipe dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Infine, alla seduta ordierna non hanno partecipato né Cataldi (ieri in campo per un differenziato) né il giovane Armini.