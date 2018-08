Tutto fermo per Wesley: il centravanti brasiliano ha dato segnali d'impazienza, vuole chiarire il suo destino, potrebbe rimanere in Belgio e giocare la Champions League. La partenza di Wesley sembra lontana, tanto che Marc Degryse, ex centravanti e ds fino al 2007 del Bruges, come riporta Het Laatste Nieuws, quasi gli consiglia di crescere ancora prima di approdare in A: “Trossard ha bisogno di confermare certe prestazioni durante tutto l’arco della stagione, così come nel caso di Wesley. Se si vuol passare allo step estero, d’altronde, bisogna essere il migliore per tutta l’annata. Basti pensare all’esempio di Izquierdo. Non basta essere bravi per 5 o 10 partite. Vai via come il migliore, oppure tornerai presto”.