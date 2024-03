Le Normand e la clausola con la Real Sociedad: quanto deve pagare la Juve

Con un blitz a San Sebastian Cristiano Giuntoli ha osservato da vicino il ritorno degli ottavi di Champions League tra Real Sociedad e Psg per studiare alcuni giocatori presenti nel database bianconero. Tra i nomi che piacciono all'uomo mercato della Juventus c'è quello di Robin Le Normand, difensore centrale classe '96 rimasto in campo per tutta la partita vinta 2-1 dai francesi che dopo il 2-0 dell'andata si sono qualificati ai quarti di Champions.



LA CLAUSOLA DI LE NORMAND - Le Normand è blindato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, sul quale c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. La sensazione è che difficilmente la Juventus investirà una cifra così importante per il difensore spagnolo, ma non è escluso che in questi mesi possa continuare la fase di studio per poi fare un tentativo in estate iniziando una trattativa con la Real Sociedad. Rinforzare la difesa non è una priorità per la Juve che vuole fare un colpo a centrocampo, ma Le Normand è in profilo che rimane nel mirino.



LE NORMAND PALLINO DI GIUNTOLI - Il giocatore è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, che già ai tempi del Napoli aveva pensato di portarlo in Italia. Un paio d'anni fa ci aveva provato, poi si tirò indietro di fronte alla richiesta del club spagnolo considerata eccessiva dall'ex direttore sportivo azzurro. Che poi andò su Kim e chiuse per l'arrivo del sudcoreano. Giuntoli però non ha mollato Le Normand, lo continua a seguire e in estate può provare a portarlo alla Juventus.