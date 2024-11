Le settimane decisive di Cherki: mercato e Nazionale, ecco chi lo cerca in Serie A

Il calcio è davvero materia strana e di difficile comprensione in certe occasioni., se non fosse che alle intuizioni dell'artista troppo spesso il gioiello del Lione abbia abbinato colpi di testa che gli hanno impedito di completarsi e di raggiungere una dimensione diversa. Eppure,con qualche mese di ritardo, utile anche per le disastrate casse del Lione.ma abbiamo ottenuto un contratto più a lungo termine (scadenza 2026, ndr)., come sempre nel calcio”. Parole e musica di, proprietario statunitense dell'OL, recentemente condannato dalla commissione disciplinare della Ligue 1 afatte registrare negli ultimi esercizi (il debito finanziario complessivo supera i 500 milioni di euro) per scongiurare la retrocessione in Ligue 1, come già stabilito a titolo cautelare. Per evitare il peggiore degli scenari, il club francese sarà verosimilmente costretto a privarsi di molti dei suoi pezzi pregiati. Tra i quali Cherki. Un'altra delle opzioni al vaglio della proprietà è quella di farsi aiutare da una delle altre società della galassia Textor, i brasiliani del Botafogo, in lizza per la conquista del campionato e in finale di Copa Libertadores.In questo contesto,Una vetrina che, stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa francese, alcuni club di Premier League e di Bundesliga sarebbero interessati a concedergli già alla riapertura delle trattative a gennaio.per il giocatore che con la Francia allenata da Thierry Henry ha conquistato la medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi di Parigi. Non l'unico: prima di virare con forza su Dia e optare per la conferma di Isaksen,, cogliendo l'opportunità di spuntare un prezzo di favore in virtù del fatto che il precedente accordo sarebbe scaduto nell'estate 2025. E negli anni passati,Autore di 3 reti e altrettanti assist nelle sue 12 apparizioni stagionali,Scoperte le sue origini pugliesi, lo staff della FIGC ha iniziato a sondare l'entourage del calciatore per comprendere le possibilità di convincerlo a vestirsi di azzurro. Non avendo mai indossato la maglia della nazionale francese e nemmeno di quella algerina, che pure lo sta corteggiando da diverso tempo in virtù delle origini dei suoi genitori, Cherki sarebbe eleggibile dall'Italia nel caso in cui da parte sua ci fosse un'apertura. Settimane delicate dunque per uno dei migliori prodotti di uno dei più importati serbatoi del calcio francese ed europeo: dal primo gennaio il futuro di Cherki può assumere contorni completamente diversi.