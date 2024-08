Leao ci ricasca: zittisce i tifosi del Milan dopo l'assist a Pulisic

Getty Images

autore dell'delin casa del Parma, si è lasciato andare dopo l'esultanza ad un gesto di reazione nei confronti dei tifosi rossoneri presenti allo stadio Tardini:, per poi dirigersi verso la propria metà campo per la ripresa del gioco.E' statofirmato da Cancellieri su palla di Almqvist. Il Milan è così ancora a secco di vittorie dopo due turni di campionato, 2-2 col Torino in rimonta alla prima e sconfitta stasera.

Leao che zittisce i tifosi dopo l’assist me l’ero perso. Ottimo clima #ParmaMilan pic.twitter.com/OFjUxs3t5T — A Fighe Con Vogel (@fighevogel) August 24, 2024

Leao, tra l'altro, ha, aveva fatto con le maniQuella partita, poi, il Milan l'ha pareggiata, mentre stavolta per il Diavolo è arrivata una sconfitta. Il tutto dopo i giorni in cui il Barcellona ha tentato di portare un assalto di mercato all'ex Lille, blindato a parole e con i fatti dalla dirigenze rossonera.