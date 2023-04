Lorenzo Colombo ha trovato il suo primo gol in Serie A nella sfida d'andata terminata 1-1 contro il Napoli al Maradona: l'attaccante del Lecce tuttavia non trova il gol nella competizione dal 4 gennaio (contro la Lazio) e conta ora ben 11 presenze di fila senza reti all'attivo in campionato. A riportare il dato statistico è Opta.