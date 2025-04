Lecce-Como 0-3: il tabellino

Getty Images

Lecce-Como 0-3 (primo tempo 0-1)Goal: 33' Diao (C), 84' Goldaniga (C), 90'+1' Diao (C)LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (46' Berisha), Ramadani (79' Rebic); Pierotti (54' N'Dri), Helgason (54' Pierret), Morente (Banda 68'); Krstovic. All. Giampaolo.COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle (45'+1' A. Moreno); Da Cunha, Perrone (82' Engelhardt); Ikoné (68' Strefezza), Nico Paz (82' Caqueret), Diao; Douvikas (82' Gabrielloni). All. Fabregas.

ARBITRO: SozzaAMMONITI: Coulibaly (L), A. Valle (C), Krstovic (L), Ikoné (C), Goldaniga (C), Perrone (C), Berisha (L), Engelhardt (C).