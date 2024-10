Lecce, Gotti: "Settimana bruttissima. Tante parole, ora servono i fatti"

AFP via Getty Images

Momento molto delicato per il. Penultimo posto in classifica e solo 5 punti per i salentini dopo otto giornate di Serie A, tre sconfitte di fila di cui l'ultima pesantissima in casa contro la Fiorentina (0-6).Per i giallorossi arriva un altro impegno complicato al Maradona contro il Napoli nella nona giornata (sabato 26 ottobre, ore 15) e alla vigilia dell'incontro ha parlato il tecnico del Lecce: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.- "E' stata una settimana molto brutta, per tutti. Quando succedono fatti eclatanti in un periodo negativo tutti parlano per chiarirsi, ma la ricetta è quella dei fatti: bisogna far corrispondere alle parole i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso di 38 partite e deve trovare solidità, questo è il primo passaggio in questo momento".

- "La scorsa settimana era stata bellissima, ci eravamo allenati benissimo e con intensità, lasciava presagire altro. I primi 20 minuti sono stati nella stessa direzione della settimana, poi è bastato pochissimo perché tutto venisse meno. Nella gara ho cercato equilibri che non ci sono stati, volevo una squadra più pericolosa in fase offensiva e abbiamo avuto due-tre occasioni nei primi 20 minuti. Allo stesso tempo però abbiamo dimostrato poca solidità, non possiamo perderci uno-due-tre giocatori con troppa facilità. Questo ha messo in difficoltà il centrocampo".

- "Sì, soprattutto le situazioni mezze e mezze. Su chi sta benissimo non ho dubbi, su quelle incerte non vanno cercati rischi".- "Non so dire chi è più pronto, probabilmente vedremo tutte e due le soluzioni perché non so se i ragazzi hanno 90 minuti nelle gambe. Risponderà il campo".- "L'ho trovato bene, ma non ho voluto sovraccaricarlo anche perché dopo il Napoli ci sarà un solo allenamento verso il Verona. Il suo mi sembra un percorso positivo".