Lecce in lutto, niente allenamento: il club non vuol giocare contro l'Atalanta. E la Curva se la prende con la Lega

Il: oggi per gli uomini di Marco Giampaolo, il cluba Bergamo.la società e la città, dopo la scomparsa del fisioterapista tanto amato dai giocatori e tanto conosciuto tra i tifosi anche per aver seguito le orme del padre che, dopo una trafila nelle società pugliesi, vi era approdato nel 1990, stanno combattendo tra sentimenti contrastanti.In seguito alla scomparsa del 47enne, il Lecce ha ottenuto, anche con pieno appoggio dell’Atalanta,, riprogrammata da venerdì a, soluzione scelta dalla Lega che: oggi i salentini hanno deciso di non allenarsi evisto che la dirigenza aveva fatto richiesta esplicita diprima di tornare in campo., che ha mandato il Lecce su tutte le furie: impossibile tornare subito alla vita normale e alle partite, serve fermarsi.

Dunque l’ipotesi di vedere i pugliesi regolarmente in campo domenica al Gewiss Stadium sembra improbabile, anche se: Fiorita non era soltanto un membro dello staff tecnico, ma era un punto di riferimento affettivo, umano e professionale per giocatori, dirigenti e tiNemmeno riorganizzare la trasferta in così poco tempo sarebbe facile: i voli da Brindisi sarebbero tutti pieni, sia verso Orio al Serio che verso Linate. L’Atalanta, che lo scorso anno si vide rinviata la partita contro la Fiorentina per la morte improvvisa del dirigente viola Barone, attende in silenzio

Nel frattempo, duro striscione comparso questo pomeriggio al di fuori dello Stadio Via del Mare di LecceAnche una bandiera dei giallorossi, Ernesto, ha criticato duramente la decisione della Lega. L'ennesimo caos del calcio italiano, che non ha più tempo per niente.