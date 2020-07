Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Lazio: "Pesano le sconfitte, la squadra è arrivata al lock-down in buone condizioni. Abbiamo ripreso tra mille difficoltà, con un calendario complicato. Il vero passo falso è stato quello con la Sampdoria, sul quale pesa come un macigno l'errore del Var".



SULLA SALVEZZA - "Ci sono partite in cui dobbiamo fare punti, non pensiamo solo allo scontro diretto. Pensiamo a oggi, per arrivare vicini al Genoa. Formazione troppo offensiva? È un rischio necessario, Liverani deve fare di necessità virtù a causa delle assenze. La quadra è molto offensiva con un centrocampo molto fisico, prima degli infortuni. In queste gare ognuno ha fatto il suo. L'allenatore non aveva molte scelte a centrocampo. Il Lecce è una squadra costruita per giocare all'attacco ma è opportuno invertire il trend di risulta".