Il centrocampista albanese dell'Aberdeen, Ylber Ramadani ha scelto il Lecce, che ha battuto la concorrenza del Verona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino punta anche alla mezzala franco-guineana Mohamed Kaba, 22 anni da festeggiare il prossimo 27 ottobre, di proprietà del Valenciennes (Ligue 2) con un contratto in scadenza nel 2024. Si tratta di un centrocampista forte sul piano fisico e impiegato spesso nella coppia di mediani del 4-2-3-1. Il salentini hanno offerto due milioni di euro per il cartellino del centrocampista nato a Orleans (Francia). Mentre, dopo gli iniziali 5 milioni, i transalpini hanno calato le pretese a 4 milioni. Nella trattativa però si è inserito il Lorient (Ligue 1).



Tra gli estimatori del difensore del Lecce, Valentin Gendrey, 23 anni, nazionale under 21 francese, c’è da registrare anche l’interessamento dei francesi del Rennes (Ligue 1), che se non dovessero riuscire ad aggiudicarsi Timothy Castagne (ex Atalanta e ora in forza al Leicester) allora ripiegherebbero proprio su Gendrey. Il Lecce però ha fissato il prezzo del cartellino del franco-guadalupe a 8 milioni. Da segnalare gli interessamenti per i baby romeni della Primavera. Il Lucerna pensa al regista e capitano Vulturar e il Crotone punta al portiere Borbei.