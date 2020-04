Troppo spesso ci dimentichiamo cosa rappresenti lo sport ed in particolare il calcio, che è quello più seguito, e i valori che dovrebbe veicolare.ed invece una situazione come la pandemia ci dimostra che. La differenza sta nella visibilità che hanno i calciatori oltre alla passione che si nutre nei confronti di questo sport tale da rendere protagonisti ogni settimana i ventidue calciatori che scendono in campo. Questi, però, oltre a svolgere il loro lavoro sono anche protagonisti di una professione che. Sono tanti i giovani che idolatrano i calciatori e quindi vengono presi come esempio dentro e fuori dal campo quindi, in un momento difficile come questo, c’è bisogno di un loro apporto per sensibilizzare le persone.Abbiamo visto in tv gli spot con calciatori e sportivi di tutte le discipline oltre ai numerosi messaggi sui social o quello di Caputo dopo il gol nell’ultima partita disputata in Serie A. Ciò è accaduto anche a Filippo Falco, fantasista del Lecce, che spinto dal Sindaco della sua città a sensibilizzare la gente a restare a casa, ha ricevuto invece la critica dal consigliere di opposizione in quanto i calciatori conducono una vita lussuosa. Non entrando nei meriti della discussione politica poiché non è questa la sede, bisognerebbe riflettere invece su quanto detto in premessa, cioè che mai come in questo momento ci si deve accorgere checiò è stato, in pratica, anche ciò che ha risposto il dieci del Lecce. A questi gesti se ne sono aggiunti altri ancora più importanti come le donazioni da parte di calciatori, società e presidenti con la dimostrazione che il calcio in questo momento non ha bandiere diverse ma si muove in un'unica direzione.– Proprio nel momento in cui si ferma il calcio si deve riflettere sulla sua essenza che si spera di rivedere una volta che si tornerà a calcare l’erba degli stadi: un calcio fatto di valori e di esempi, un calcio che unisce anziché dividere, un calcio di applausi anche quando si perde come dimostrato dai tifosi giallorossi dopo la sconfitta sonora contro l’Atalanta, gesto che è stato evidenziato dai media e si spera veicolante di