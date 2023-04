Situazione singolare in casa Lech Poznan, prossimo avversario della Fiorentina nei quarti di Conference League. Il club fa sapere che il giocatore Bartosz Salamon, ex fra le altre di Milan e Samp, è stato trovato positivo al test antidoping dopo la partita contro il Djurgardens. La sostanza riscontrata dall'esame è il clortalidone, usato "per trattare l'ipertensione e non per apportare alcun beneficio in termini di miglioramento della capacità di esercizio del giocatore".



NIENTE SOSPENSIONE - Per ora - si legge nel comunicato - il calciatore è libero di giocare fino a quando la questione non sarà completamente risolta. Faremo di tutto per chiarire la situazione a nome di Bartek, della cui innocenza siamo convinti. Ha il nostro pieno sostegno. Il giocatore si presenterà alle organizzazioni antidoping con una richiesta di ripetere il test