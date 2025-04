Lega Pro, ufficiale: approvato il Salary Cap in Serie C

. Si tratta di un tetto salariale: la somma massima di denaro che ogni club può spendere complessivamente per gli ingaggi dei propri calciatori in una stagione.- Firenze, 29 aprile 2025. Si è tenuta quest’oggi l’assemblea di Lega Pro, a cui hanno preso parte le società di Serie C.Argomento centrale della riunione, aperta dall’intervento del Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, il Salary Cap, che verrà adottato dalla prossima stagione sportiva in via sperimentale, mentre in via definitiva da quella 2026-27.

Accolti, poi, gli emendamenti al Codice di autoregolamentazione, mentre sono stati illustrati i criteri applicativi della Riforma Zola e le procedure di ammissione al campionato.