Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento, toccando i temi che qui vi proponiamo:



"Una modifica del format della Coppa Italia? In questo momento non è una priorità ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in casa contro le squadre di A - ha rivelato - Ma al momento non è previsto un cambio nell'immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Il modello Fa Cup? È lontano per un fatto culturale, rende difficile importarlo".



VAR E CHALLENGE - "L'equivoco di fondo credo sia che il VAR non è la moviola, mentre anche nella percezione dell'opinione pubblica è stata intesa come moviola in campo e non come semplice assistenza all'arbitro. Credo che delle migliorie vadano discusse, una che trovo ragionevole è quella del challenge. Dare la possibilità, anche solo una volta o due, alle squadre di rivedere una determinata azione penso sarebbe un segnale di apertura che non dovrebbe creare troppe complicazioni in merito alla durata delle partite"