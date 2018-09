Mario Lemina è nei guai: il centrocampista del Southampton dovrà pagare una multa di 96.425 sterline - più di 100 mila euro - per alcuni problemi con la legge. Il francese ex Juve, infatti, è stato multato tre volte per eccesso di velocità, e non ha mai risposto alle richieste di chiarimenti della polizia inglese, oltre ad aver ignorato gli avvisi recapitati presso la sua abitazione in merito alle tre infrazioni, non ancora pagate.



Come riporta il Mirror, gli verranno tolti 39 punti dalla patente, complice proprio l'aver ignorato le richieste e le lettere inviategli dalla polizia dell'Hampshire, in cui si chiedeva di identificare l'autista alla guida della sua Mercedes-AMG 4matic gialla.



L'Avvocato di Lemina, Cliff Morris, lo ha difeso così: "L'inglese non è la sua prima lingua, e il suo inglese non è particolarmente buono. In più non era sicuro se suo fratello o suo cugino guidassero il veicolo in quel momento e le fotografie non lo hanno aiutato. Così ha pensato che fosse meglio dichiararsi colpevole che non fornire l'identificazione".