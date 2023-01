Laureato a Budapest in ingegneria meccanica, studente di master al Politecnico di Milano, già modello per diverse case di moda e parte della nazionale di atletica ungherese impegnata a Tbilisi negli EYOF 2015, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Tutto questo è Leonardo Tano, il cui nome potrebbe non dire nulla ai più distratti. Tano è il figlio minore del pornoattore Rocco Siffredi (al secolo Rocco Tano) e di Rozsa Tassi. Ha scelto di gareggiare per l'Ungheria, per il momento...



L'ORGOGLIO DEI GENITORI - "Leonardo si sente italiano al 100% - spiega la mamma - ma la trafila burocratica per il passaggio dall'Ungheria sarebbe troppo complicata, adesso. Ora è concentrato sulle gare. Le battute? Ha capito il gioco, sa che è inevitabile: fin da piccolo, ovunque fossimo, è sempre stato così. Meglio riderci su che arrabbiarsi".



CHE RISULTATO - Leonardo ha fatto parlare di sé con il 7"87 sui 60 ostacoli nel meeting di sabato ad Ancona, nuovo primato personale dopo il 7"93 corso quest'anno a Parma (il record italiano è 7"51 di Paolo Dal Molin). Vanta anche un 2.02 nel salto in alto, mentre da piccolo andava fortissimo, con tanto di titoli nazionali giovanili, sui kart.