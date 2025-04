L'Equipe: Lautaro e Yamal i favoriti di un Pallone d'Oro rivoluzionario

La2024-25 stravolge il Pallone d'Oro di France Football., dal vincitore Rodri fino a Kylian Mbappé (sesto l'anno scorso),prima di accedere alle semifinali.Sembra quindi altamente improbabile che un giocatore del Manchester City o del Real Madrid prenda il posto dello spagnolo, ma a vantaggio di chi? Se lo chiede L'Equipe. Mentre la scelta era limitata durante il regno congiunto di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno vinto complessivamente tredici trofei tra il 2008 e il 2023,, si legge sull'edizione online della prestigiosa testata francese.

Solo due Merengues, Luka Modric nel 2018 e Karim Benzema nel 2022, erano riusciti a spezzare l'egemonia dell'onnipresente duo Messi-Ronaldo. Sebbene Messi e Ronaldo siano stati un legame costante nel XXI secolo,, l'anno della vittoria dell'Italia ai Mondiali, Fabio Cannavaro trionfò davanti al connazionale Gianluigi Buffon. Thierry Henry completava il podio, davanti a Ronaldinho, al neo-ritirato Zinédine Zidane e a Samuel Eto'o., vinse Kakà del Milan, davanti ai giovani Ronaldo e Messi. Didier Drogba, Andrea Pirlo e Ruud Van Nistelrooy completavano una top six completamente diversa, ricorda ancora L'Equipe.

. Se consideriamo che l'appartenenza a una squadra sempre in lizza per la vittoria della Champions League è il criterio principale per il Pallone d'Oro - senza conoscere ancora quale sarà il peso ella prima edizione del Mondiale per Club nella votazione -,

tra Martin Ödegaard (19° lo scorso anno), Bukayo Saka (21°), William Saliba (24°) e Declan Rice (26°). Aggiungete a tutto questo l'efficienza di Ousmane Dembélé () e le straordinarie prestazioni di), tutti e tre, e avrete una lotta più indecisa che mai in vista delle semifinali di Champions League.