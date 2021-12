Robert Lewandowski polverizza un altro record. A essere superato è ancora il bomber del calcio tedesco per antonomasia, Gerd Muller: il centravanti polacco del Bayern Monaco, mettendo a segno il 4-0 contro il Wolfsburg nell'anticipo della 17^ giornata di Bundesliga, mette a referto il 43° gol personale nel 2021 in campionato. Staccato così Muller, detentore del precedente record di reti in un anno solare in Bundes (42).