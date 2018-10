Prosegue il programma della decima giornata di Ligue 1, aperta ieri dall'anticipo tra Lione e Nimes, e scende in campo il PSG: alle 17 la squadra capolista vuole proseguire il percorso netto (nove vittorie su nove in campionato finora) e ospita l'Amiens, distante 17 punti in classifica.



Alle 20 altre cinque partite: prima panchina per Thierry Henry, il suo Monaco gioca in casa del Racing Strasburgo. Il Lille secondo in classifica è impegnato sul campo del Dijon, impegni in trasferta anche per Tolosa e Angers rispettivamente contro Nantes e Reims. Chiude il sabato Caen-Guingamp, in attesa dei tre posticipi della domenica: Montpellier-Bordeaux (15), St. Etienne-Rennes (17) e il big match Nizza-Marsiglia (21).